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Ebay использует персональные данные пользователей для обучения ИИ: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 2988 просмотра

Ebay обновил политику конфиденциальности, разрешив использовать данные пользователей для обучения ИИ. Собирается информация об имени, адресе, контактах, транзакциях и прочее.

Ebay использует персональные данные пользователей для обучения ИИ: о чем идет речь

Ebay ввел в свою политику конфиденциальности новый раздел об искусственном интеллекте, согласно которому компания имеет право использовать персональные данные своих пользователей для тестирования собственных моделей искусственного интеллекта.

Передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Детали

Компания eBay предупреждала своих пользователей в марте текущего года, что обновляет свою политику конфиденциальности. Но тогда в электронном письме не объяснялось, о каких данных идет речь или для чего именно они будут использоваться.

На этой неделе стало известно, какая обновленная политика конфиденциальности действует на Ebay. Речь идет о новом разделе об искусственном интеллекте. Компания Ebay предупредила, что оставляет за собой право использовать персональные данные своих пользователей. Цель - обучение, тестирование, проверки и гармонизации наших моделей искусственного интеллекта компании Ebay, а также моделей и систем искусственного интеллекта третьих сторон, которые всемирный веб-сайт электронной коммерции  использует для целей, описанных в соответствующей политике конфиденциальности.

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В разделе 4 указанной политики конфиденциальности, после нажатия на "Подробнее об этой теме", клиенты могут увидеть, какие персональные данные собирает Ebay.

Вот они:

  • Имя;
    • адрес;
      • номер телефона;
        • адрес электронной почты;
          • имя пользователя;
            • налоговый идентификационный номер;

               А также дата рождения, информация, содержащаяся в документах, удостоверяющих личность, селфи, номера кредитных карт и счетов, данные о транзакциях и формы оплаты, данные о ставках, покупках и продажах, содержимое чата и обсуждения в сообществах.

              Кроме того, в некоторых случаях: возраст, пол, страна рождения, гражданство, страна проживания, статус занятости, семейное положение, интересы и предпочтения.

              Напомним

              eBay планировал уволить 1 000 сотрудников, примерно 9% рабочей силы, из-за стремительного роста расходов, опережающего рост бизнеса. Генеральный директор Джейми Ианноне также объявил о планах сократить количество контрактов с "альтернативной рабочей силой".

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              Игорь Тележников

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