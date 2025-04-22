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Ebay використовує персональні дані користувачів для навчання ШІ: про що ідеться

Київ • УНН

 • 4260 перегляди

Ebay оновив політику конфіденційності, дозволивши використовувати дані користувачів для навчання ШІ. Збирається інформація про ім'я, адресу, контакти, транзакції та інше.

Ebay використовує персональні дані користувачів для навчання ШІ: про що ідеться

Ebay ввів у свою політику конфіденційності новий розділ про штучний інтелект, згідно з яким компанія має право використовувати персональні дані своїх користувачів для тестування власних моделей штучного інтелекту.

Передає УНН із посиланням на Der Spiegel.

Деталі

Компанія eBay попереджала своїх користувачів у березні поточного року, що оновлює свою політику конфіденційності. Але тоді в електронному листі не пояснювалося, про які дані йдеться чи для чого саме вони будуть використовуватися.

На цьому тижні стало відомо, яка оновлена політика конфіденційності діє на Ebay. Ідеться про новий розділ про штучний інтелект. Компанія Ebay попередила, що залишає за собою право використовувати персональні дані своїх користувачів. Мета - навчання, тестування, перевірки та гармонізації наших моделей штучного інтелекту компанії Ebay, а також моделей і систем штучного інтелекту третіх сторін, які всесвітній вебсайт електронної комерції  використовує для цілей, описаних у відповідній політиці конфіденційності.

DOGE отримав доступ до конфіденційних даних мільйонів іммігрантів у США22.04.25, 05:47 • 4074 перегляди

У розділі 4 вказаної політики конфіденційності, після натискання на "Більше про цю тему", клієнти можуть побачити, які персональні дані збирає Ebay.

Ось вони:

  • Ім'я;
    • адреса;
      • номер телефону;
        • адреса електронної пошти;
          • ім'я користувача;
            • податковий ідентифікаційний номер;

               А також дата народження, інформація, що міститься в документах, що посвідчують особу, селфі, номери кредитних карток і рахунків, дані про транзакції та форми оплати, дані про ставки, покупки і продажі, вміст чату і обговорення в спільнотах.

              Крім того, у деяких випадках: вік, стать, країна народження, громадянство, країна проживання, статус зайнятості, сімейний стан, інтереси та вподобання.

              Нагадаємо

              eBay планував звільнити 1 000 співробітників, приблизно 9% робочої сили, через стрімке зростання витрат, що випереджає зростання бізнесу. Генеральний директор Джеймі Іанноне також оголосив про плани скоротити кількість контрактів з "альтернативною робочою силою".

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