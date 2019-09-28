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Джулиани заявил, что даст показания в Конгрессе только с согласия Трампа

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Адвокат президента США Рудольф Джулиани только с согласия Дональда Трампа даст показания в Конгрессе, который рассматривает дело в рамках процедуры импичмента, начатую из-за телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Джулиани заявил в пятницу телекомпании CNN, передает УНН.

Джулиани заявил, что даст показания в Конгрессе только с согласия Трампа

“Если я соглашусь (свидетельствовать), а он (Трамп) будет против, то я не смогу давать показания”, — пояснил адвокат главы государства. Джулиани на этой неделе предоставил в распоряжение телекомпании СМС-переписку со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Последний 19 июля передал адвокату контактные данные помощника украинского лидера Андрея Ермака, а позже довел до сведения об итогах телефонного разговора Трампа и Зеленского, которое состоялось 25 июля.

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Джулиани сказал, что не получал повесток от любых комитетов Палаты представителей и рассмеялся в ответ на вопрос, как он поступит, если законодатели попытаются заставить его отвечать на вопросы, касающиеся выяснения им деяний на Украине бывшего вице-президента США Джозефа Байдена с сыном Хантером.

“Я признаю это насмешкой, горькой насмешкой. У них (конгрессменов) нет таких полномочий. Я обжаловал бы такой порядок на том основании, что у них нет комитета по достаточным на то полномочиями”, — добавил адвокат президента, признав, что пока не обсуждал с Трампом данный вопрос.

Why does this text and date render the hearsay so-called whistleblower useless and not credible? If you get even one reason I might recommend you for Law School. Two and it’s LawReview. Answers later. Watch Laura at 10 pm. pic.twitter.com/fN1kOtclaM

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 26, 2019

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Напомним, на фоне визита украинского президента в Нью-Йорк, где проходила 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, разгорелся скандал с телефонным разговором Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.

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Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем — самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

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