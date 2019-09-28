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Джуліані заявив, що дасть свідчення в Конгресі лише за згодою Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Адвокат президента США Рудольф Джуліані тільки за згодою Дональда Трампа дасть свідчення в Конгресі, який розглядає справу в рамках процедури імпічменту, розпочату через телефонну розмови американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Джуліані заявив в п’ятницю телекомпанії CNN, передає УНН.

Джуліані заявив, що дасть свідчення в Конгресі лише за згодою Трампа

“Якщо я погоджуся (свідчити), а він (Трамп) буде проти, то я не зможу давати свідчення”, — пояснив адвокат глави держави. Джуліані на цьому тижні надав в розпорядження телекомпанії СМС-листування зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером. Останній 19 липня передав адвокату контактні дані помічника українського лідера Андрія Єрмака, а пізніше довів до відома про підсумки телефонної розмови Трампа і Зеленського, яке відбулося 25 липня.

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Джуліані сказав, що не отримував повісток від будь-яких комітетів Палати представників і розсміявся у відповідь на запитання, як він надійде, якщо законодавці спробують примусити його відповідати на питання, що стосуються з’ясування їм діянь на Україні колишнього віце-президента США Джозефа Байдена з сином Хантером.

“Я визнаю це насмішкою, гіркою насмішкою. У них (конгресменів) немає таких повноважень. Я оскаржив би такий порядок на тій підставі, що у них немає комітету з достатніми на то повноваженнями”, — додав адвокат президента, визнавши, що поки не обговорював з Трампом дане питання.

Why does this text and date render the hearsay so-called whistleblower useless and not credible? If you get even one reason I might recommend you for Law School. Two and it’s LawReview. Answers later. Watch Laura at 10 pm. pic.twitter.com/fN1kOtclaM

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 26, 2019

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Нагадаємо, на тлі візиту українського президента в Нью-Йорк, де проходила 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, розгорівся скандал із телефонною розмовою Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.

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Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.

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