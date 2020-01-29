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Джулиани заявил о попытке “убийства” Шокина

Киев • УНН

 • 17099 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что в среду будет опубликовано медицинское заключение австрийского доктора о том, что бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина якобы пытались убить. Об этом Джулиани написал в Twitter, передаёт УНН.

Джулиани заявил о попытке “убийства” Шокина

Так, по словам адвоката, сегодня будет опубликовано “медицинское заключение, подтверждающее, что была предпринята попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко Виктора Шокина”.

“Виктору был поставлен диагноз всемирно известным австрийским доктором, который подтверждает, что его чуть не убили”, — добавил он.

Как сообщал УНН, на этой неделе в США обнародованы новые материалы против Трампа в скандале с Украиной.

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