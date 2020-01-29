Джуліані заявив про спробу "вбивства" Шокіна
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що в середу буде опубліковано медичний висновок австрійського лікаря про те, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна нібито намагалися вбити. Про це Джуліані написав в Twitter, передає УНН.
Так, за словами адвоката, сьогодні буде опубліковано "медичний висновок, що підтверджує, що була зроблена спроба вбити ключового свідка у справі про подвійний підкуп Байдена-Порошенко Віктора Шокіна".
"Віктору був поставлений діагноз всесвітньо відомим австрійським лікарем, який підтверджує, що його ледь не вбили", - додав він.
Як повідомляв УНН, на цьому тижні в США оприлюднені нові матеріали проти Трампа в скандалі з Україною.