Джулиан Сэндс: Власти Калифорнии заявляют, что следы пропавшего актера до сих пор не обнаружены
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Горные спасатели в Калифорнии, которые искали Джулиана Сэндса почти две недели, говорят, что до сих пор нет никаких признаков британского актера. Семья пропавшего мужчины признала, что он, возможно, погиб. Об этом УНН пишет со ссылкой на Los Angeles Times.
Детали
Сэндс, пропал на 3000-метровой горе Сан-Антонио, недалеко от Лос-Анджелеса.
Депутаты из департамента шерифа Сан-Бернардино начали его поиски после того, как 13 января была поднята тревога.
"Департамент шерифа приближается ко второй полной неделе поисков пропавшего путешественника Джулиана Сэндса", - говорится в заявлении.
"Были проведены многочисленные наземные и воздушные поиски. На данный момент мистера Сэндса не нашли и не было обнаружено никаких доказательств его нынешнего местонахождения". В заявлении добавлено, что "поиски будут продолжены, если позволят погодные и почвенные условия".
Брат актера, Ник, сказал, что теперь он смирился с тем, что Сэндс не будет найден.
"Он еще не объявлен пропавшим без вести, предположительно мертвым, но в глубине души я знаю, что он пропал", - сказал он.
"Когда он был в Лос-Анджелесе, его любимым местом был горный хребет Маунт-Балди, и он ходил туда так часто, как мог", - добавил брат.
Пик, где пропал Сэндс, является самым высоким в горах Сан-Габриэль и популярным местом среди жителей Лос-Анджелеса.
65-летний Сэндс - опытный путешественник. В начале 1990-х он путешествовал по горному хребту Анд, попав в шторм на высоте более 20 000 футов.
Сэндс переехал в Лос-Анджелес после своей прорывной роли прямолинейного Джорджа Эмерсона в "Комнате с видом", экранизации романа Э. М. Форстера 1985 года.
За свою разнообразную карьеру он снялся в таких разнообразных фильмах, как хоррор Фрэнка Маршалла 1990 года "Арахнофобия" на тему пауков, скандальный "Голый обед" Дэвида Кроненберга и в драме 1995 года "Покидая Лас-Вегас".
Добавим
В конце декабря и в начале января на Калифорнию обрушилась череда сильных штормов, которые принесли сильный снегопад на горные хребты, в том числе на гору Сан-Антонио.