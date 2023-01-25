Джулиан Сэндс: Власти Калифорнии заявляют, что следы пропавшего актера до сих пор не обнаружены

Детали

Сэндс, пропал на 3000-метровой горе Сан-Антонио, недалеко от Лос-Анджелеса.

Депутаты из департамента шерифа Сан-Бернардино начали его поиски после того, как 13 января была поднята тревога.

"Департамент шерифа приближается ко второй полной неделе поисков пропавшего путешественника Джулиана Сэндса", - говорится в заявлении.

"Были проведены многочисленные наземные и воздушные поиски. На данный момент мистера Сэндса не нашли и не было обнаружено никаких доказательств его нынешнего местонахождения". В заявлении добавлено, что "поиски будут продолжены, если позволят погодные и почвенные условия".

Брат актера, Ник, сказал, что теперь он смирился с тем, что Сэндс не будет найден.

"Он еще не объявлен пропавшим без вести, предположительно мертвым, но в глубине души я знаю, что он пропал", - сказал он.

"Когда он был в Лос-Анджелесе, его любимым местом был горный хребет Маунт-Балди, и он ходил туда так часто, как мог", - добавил брат.

Пик, где пропал Сэндс, является самым высоким в горах Сан-Габриэль и популярным местом среди жителей Лос-Анджелеса.

65-летний Сэндс - опытный путешественник. В начале 1990-х он путешествовал по горному хребту Анд, попав в шторм на высоте более 20 000 футов.

Сэндс переехал в Лос-Анджелес после своей прорывной роли прямолинейного Джорджа Эмерсона в "Комнате с видом", экранизации романа Э. М. Форстера 1985 года.

За свою разнообразную карьеру он снялся в таких разнообразных фильмах, как хоррор Фрэнка Маршалла 1990 года "Арахнофобия" на тему пауков, скандальный "Голый обед" Дэвида Кроненберга и в драме 1995 года "Покидая Лас-Вегас".

Добавим

В конце декабря и в начале января на Калифорнию обрушилась череда сильных штормов, которые принесли сильный снегопад на горные хребты, в том числе на гору Сан-Антонио.