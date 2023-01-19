Британський актор Джуліан Сендс зник безвісти у горах Каліфорнії

Деталі

65-річного чоловіка було оголошено зниклим безвісти його дружиною в п'ятницю ввечері, 13 січня, після того, як він вирушив у похід у районі Baldy Bowl у горах Сан-Габріель, за даними лос-анджелеського телеканалу KABC-TV, Hollywood trade та Variety.

«Наскільки я розумію, того дня він пішов у похід, а коли не повернувся, його родина повідомила про його зникнення», - цитує KABC-TV прессекретаря департаменту шерифа Сан-Бернардіно Глорію Уерту.

Наземні служби негайно розпочали пошук актора, але приблизно через 24 години пошуки було припинено через ризик сходу лавин та погані умови на стежці, повідомляє Variety з посиланням на департамент шерифа.

Проте періодичні повітряні пошуки з вертольотів і безпілотників продовжуються, і влада планувала відновити наземні пошуки, як тільки дозволять умови, повідомляє Variety.

Доповнення

Baldy Bowl, розташований приблизно за 50 миль на північний схід від Лос-Анджелеса, трохи нижче гірськолижного курорту Mount Baldy, є популярним місцем для лижників, альпіністів та туристів.

Департамент шерифа округу Сан-Бернардіно у четвер випустив попередження про те, що сувора зимова погода після кількох тижнів штормів, що обрушилися на Каліфорнію з зливами та сильним снігопадом, зробила цей район небезпечним для відпочинку на природі.

У бюлетені йдеться про те, що за останні чотири тижні пошукові групи шерифа були відправлені на 14 рятувальних операцій на горі та в прилеглих районах для застряглих туристів, двоє з яких загинули після падіння або травм.