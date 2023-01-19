Британский актер Джулиан Сэндс пропал без вести в горах Калифорнии

Детали

65-летний мужчина был объявлен пропавшим без вести его женой в пятницу вечером, 13 января, после того, как он отправился в поход в районе Baldy Bowl в горах Сан-Габриэль, по данным лос-анджелесского телеканала KABC-TV, Hollywood trade и Variety.

«Насколько я понимаю, в тот день он ушел в поход, а когда не вернулся, его семья сообщила о его исчезновении», - цитирует KABC-TV пресс-секретаря департамента шерифа Сан-Бернардино Глорию Уэрту.

Наземные службы немедленно начали поиск актера, но примерно через 24 часа поиски были прекращены из-за риска схода лавин и плохих условий на тропе, сообщает Variety со ссылкой на департамент шерифа.

Тем не менее периодические воздушные поиски с вертолетов и беспилотников продолжаются, и власти планировали возобновить наземные поиски, как только позволят условия, сообщает Variety.

Дополнение

Baldy Bowl, расположенный примерно в 50 милях к северо-востоку от Лос-Анджелеса, чуть ниже горнолыжного курорта Mount Baldy, является популярным местом для лыжников, альпинистов и туристов.

Департамент шерифа округа Сан-Бернардино в четверг выпустил предупреждение о том, что суровая зимняя погода после нескольких недель штормов, обрушившихся на Калифорнию с ливнями и сильным снегопадом, сделала этот район опасным для отдыха на природе.

В бюллетене говорится, что за последние четыре недели поисковые группы шерифа были отправлены на 14 спасательных операций на горе и в прилегающих районах для застрявших туристов, двое из которых погибли после падения или травм.