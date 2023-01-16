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Каліфорнія готується до останнього удару сильного снігу та дощу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Каліфорнія готується до останнього удару дощу та снігу, що посилить збитки, завдані погодною системою, яка викликала сильну повінь і вбила щонайменше 19 людей по всьому штату. Про це пише агентство Reuters, передає УНН.

Каліфорнія готується до останнього удару сильного снігу та дощу

Деталі

Національна метеорологічна служба заявила, що мешканці центральної та південної Каліфорнії мають підготуватися до злив і снігопаду з можливістю повеней та зсувів у регіоні, насиченому водою після трьох тижнів штормів.

Очікується, що останній сплеск опадів найсильніше вдарить по гірських хребтах на північ від Лос-Анджелеса та на схід від Сан-Дієго: з кінця неділі до понеділка випаде від 2 до 4 дюймів дощу, за словами метеорологів NWS.

"Гірше з цього, безумовно, позаду, але все ще існує загроза для деяких додаткових впливів від сьогоднішньої ночі до завтра", - йдеться в повідомленні NWS.

На брифінгу в суботу губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом навів оцінки, згідно з якими за останні 16-17 днів через безпрецедентне "нагромадження цих атмосферних річок" випало від 22 до 25 трильйонів галонів води.

Станом на ранок неділі 14 411 людей було евакуйовано по всьому штату, повідомив Джонатан Гудель, представник Управління з надзвичайних ситуацій губернатора штату.

Доповнення

Президент Джо Байден у суботу схвалив запит Каліфорнії на оголошення стихійного лиха, надавши федеральне фінансування для надання допомоги у відновленні у трьох округах, які найбільше постраждали від ураганів: Мерсед, Сакраменто та Санта-Крус.

З 26 грудня на штат обрушилась низка так званих атмосферних річок - штормів, схожих на річки в небі, які переносять вологу з тропіків Землі у вищі широти, скидаючи величезну кількість дощу.

На великі ділянки центральної Каліфорнії випало більше половини нормальної річної кількості опадів з того часу, як минулого місяця почалися урагани, внаслідок чого тисячі будинків втратили електроенергію та були евакуйовані цілі міста.

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