Калифорния готовится к последнему удару сильного снега и дождя

Детали

Национальная метеорологическая служба заявила, что жители центральной и южной Калифорнии должны подготовиться к ливням и снегопаду с возможностью наводнений и оползней в регионе, насыщенном водой после трех недель штормов.

Ожидается, что последний всплеск осадков сильнее всего ударит по горным хребтам севернее Лос-Анджелеса и восточнее Сан-Диего: с конца воскресенья до понедельника выпадет от 2 до 4 дюймов дождя, по словам метеорологов NWS.

"Худшее из этого, безусловно, позади, но все еще существует угроза для некоторых дополнительных влияний от сегодняшней ночи до завтра", - говорится в сообщении NWS.

На брифинге в субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом привел оценки, согласно которым за последние 16-17 дней из-за беспрецедентного "накопления этих атмосферных рек" выпало от 22 до 25 триллионов галлонов воды.

По состоянию на утро воскресенья 14 411 человек были эвакуированы по всему штату, сообщил Джонатан Гудель, представитель Управления по чрезвычайным ситуациям губернатора штата.

Дополнение

Президент Джо Байден в субботу одобрил запрос Калифорнии на объявление стихийного бедствия, предоставив федеральное финансирование для оказания помощи в восстановлении в трех округах, наиболее пострадавших от ураганов: Мерсед, Сакраменто и Санта-Крус.

С 26 декабря на штат обрушился ряд так называемых атмосферных рек – штормов, похожих на реки в небе, которые переносят влагу из тропиков Земли в высшие широты, сбрасывая огромное количество дождя.

На большие участки центральной Калифорнии выпало более половины нормального годового количества осадков с тех пор, как в прошлом месяце начались ураганы, в результате чего тысячи домов потеряли электроэнергию и были эвакуированы целые города.