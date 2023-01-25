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Джуліан Сендс: Влада Каліфорнії заявляє, що слідів зниклого актора досі не виявлено

Київ • УНН

 • 2027594 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Гірські рятувальники в Каліфорнії, які шукали Джуліана Сендса майже два тижні, кажуть, що досі немає жодних ознак британського актора. Родина зниклого чоловіка визнала, що він, можливо, загинув. Про це УНН пише з посиланням на Los Angeles Times.

Джуліан Сендс: Влада Каліфорнії заявляє, що слідів зниклого актора досі не виявлено

Деталі

Сендс, зник на 3000-метровій горі Сан-Антоніо, неподалік Лос-Анджелеса.

Депутати з департаменту шерифа Сан-Бернардіно розпочали його пошуки після того, як 13 січня було піднято тривогу.

"Департамент шерифа наближається до другого повного тижня пошуків зниклого мандрівника Джуліана Сендса", - йдеться у заяві.

"Було проведено численні наземні та повітряні пошуки. На даний момент містера Сендса не знайшли і не було виявлено жодних доказів його нинішнього місцезнаходження". У заяві додано, що "пошуки буде продовжено, якщо дозволять погодні та ґрунтові умови".

Брат актора, Нік, сказав, що тепер він змирився з тим, що Сендса не буде знайдено.

"Він ще не оголошений зниклим безвісти, імовірно мертвим, але в глибині душі я знаю, що він зник", - сказав він.

"Коли він був у Лос-Анджелесі, його улюбленим місцем був гірський хребет Маунт-Балді, і він ходив туди так часто, як міг", - додав брат.

Пік, де зник Сендс, є найвищим у горах Сан-Габріель та популярним місцем серед мешканців Лос-Анджелеса.

65-річний Сендс - досвідчений мандрівник. На початку 1990-х він подорожував гірським хребтом Анд, потрапивши у шторм на висоті понад 20 000 футів.

Сендс переїхав до Лос-Анджелеса після своєї проривної ролі прямолінійного Джорджа Емерсона в "Кімнаті з виглядом", екранізації роману Е. М. Форстера 1985 року.

За свою різноманітну кар'єру він знявся в таких різноманітних фільмах, як хорор Френка Маршалла 1990 року "Арахнофобія" на тему павуків, скандальний "Голий обід" Девіда Кроненберга та в драма 1995 року "Покидаючи Лас-Вегас".

Додамо

Наприкінці грудня та на початку січня на Каліфорнію обрушилася низка сильних штормів, які принесли сильний снігопад на гірські хребти, у тому числі на гору Сан-Антоніо.

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