Джуліан Сендс: Влада Каліфорнії заявляє, що слідів зниклого актора досі не виявлено

КИЇВ. 26 січня. УНН. Гірські рятувальники в Каліфорнії, які шукали Джуліана Сендса майже два тижні, кажуть, що досі немає жодних ознак британського актора. Родина зниклого чоловіка визнала, що він, можливо, загинув. Про це УНН пише з посиланням на Los Angeles Times.