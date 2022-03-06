Джонсон предлагает план действий из 6 пунктов для противодействия российской агрессии

Детали

Джонсон подчеркнул, что после вторжения России в Украину уже состоялась беспрецедентная волна международного осуждения действиям Кремля, в частности был применен крупнейший в истории пакет санкций против экономики России. Однако, этого недостаточно, чтобы защитить Украину от попыток Кремля “переписать правила с помощью военной силы”.

“Президент России Владимир Путин должен потерпеть поражение, он должен увидеть, что провалился в этом акте агрессии”, — сказал Джонсон.

Согласно пресс-релизу, план призывает страны мобилизовать "международную гуманитарную коалицию для Украины, поддержать Украину в ее усилиях по обеспечению собственной самообороны и максимально усилить экономическое давление на путинский режим".

Джонсон намерен сказать своим коллегам, что они должны объединиться в рамках его плана, чтобы Путин "потерпел поражение в своих амбициях".

Напомним

Зеленский провел телефонный разговор с Байденом.