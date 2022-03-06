Джонсон пропонує план дій із 6 пунктів для протидії російській агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав приєднатися до плану з шести пунктів для реагування на вторгнення Росії в Україну. Він представить його під час зустрічі зі світовими лідерами. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Джонсон наголосив, що після вторгнення Росії в Україну уже відбулася безпрецедентна хвиля міжнародного осуду діям Кремля, зокрема було застосовано найбільший в історії пакет санкцій проти економіки Росії. Однак, цього недостатньо, щоб захистити Україну від спроб Кремля “переписати правила за допомогою військової сили”.
“Президент Росії Володимир Путін повинен зазнати поразки, він повинен побачити, що провалився в цьому акті агресії”, — сказав Джонсон.
Згідно з прес-релізом, план закликає країни мобілізувати "міжнародну гуманітарну коаліцію для України, підтримати Україну в її зусиллях щодо забезпечення власної самооборони і максимально посилити економічний тиск на путінський режим".
Джонсон має намір сказати своїм колегам, що вони повинні об'єднатися в рамках його плану, щоб Путін "зазнав поразки у своїх амбіціях".
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