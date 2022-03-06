Зеленський провів телефонну розмову з Байденом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter глави держави.
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"У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Джо Байденом. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ", - зазначив Зеленський.
У межах постійного діалогу провів чергову розмову з @POTUS. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2022
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський поговорив з бізнесменом, засновником SpaceX Ілоном Маском.