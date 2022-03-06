Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

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"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Джо Байденом. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", - отметил Зеленский.

В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с@POTUS. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бизнесменом, основателем SpaceX Илоном Маском.