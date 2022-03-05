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Наступного тижня в Україну прийде нова партія систем Starlink

Наступного тижня в Україну прийде нова партія систем Starlink

Київ • УНН

 • 169350 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив з бізнесменом, засновником SpaceX Ілоном Маском та подякував за підтримку нашої країни, а також анонсував нову партію станцій супутникового інтернету StarLink для міст, постраждалих в результаті війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Twitter глави держави.

Цитата

"Поговорив з Ілоном Маском. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст", - йдеться в публікації.

Деталі

Зеленський додав, що обговорив з Маском можливі спільні космічні проекти, які можна буде розвивати вже після завершення війни.

Нагадаємо 

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска за підтримкою. Він попросив його забезпечити Україну станціями Starlink і доступом до супутникового інтернету. Маск відповів на прохання Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні.

Після цього в Україну прибула перша партія обладнання Starlink.

Поговорив з @elonmusk. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорили можливі космічні проекти

Українські Національні Новини

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