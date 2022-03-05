На следующей неделе в Украину придет новая партия систем Starlink

Цитата

"Поговорил с Илоном Маском. Благодарен ему за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов", - говорится в публикации.

Детали

Зеленский добавил, что обсудил с Маском возможные совместные космические проекты, которые можно будет развивать уже после завершения войны.

Напомним

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску за поддержкой. Он попросил его обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. Маск ответил на просьбу Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине.

После этого в Украину прибыла первая партия оборудования Starlink.

Поговорил с@elonmusk. Благодарен ему за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов. Обсудили возможные космические проекты