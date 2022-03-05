На следующей неделе в Украину придет новая партия систем Starlink
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бизнесменом, основателем SpaceX Илоном Маском и поблагодарил за поддержку нашей страны, а также анонсировал новую партию станций спутникового интернета StarLink для городов, пострадавших в результате войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter главы государства.
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"Поговорил с Илоном Маском. Благодарен ему за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов", - говорится в публикации.
Детали
Зеленский добавил, что обсудил с Маском возможные совместные космические проекты, которые можно будет развивать уже после завершения войны.
Напомним
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску за поддержкой. Он попросил его обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. Маск ответил на просьбу Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине.
После этого в Украину прибыла первая партия оборудования Starlink.
Поговорил с@elonmusk. Благодарен ему за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов. Обсудили возможные космические проекты