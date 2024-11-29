Британские войска должны помочь защитить границу Украины в рамках любого мирного соглашения, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegraph.

Детали

Бывший премьер Британии заявил, что ответственность за охрану любой возможной будущей линии прекращения огня в Украине должна быть возложена на многонациональную группу европейских миротворческих сил.

В эксклюзивном интервью для подкаста "The Telegraph's Ukraine: The Latest" Джонсон заявил, что британские войска могут быть развернуты в стране, чтобы помочь поддерживать режим прекращения огня.

"Я не думаю, что мы должны отправлять туда боевые войска, чтобы бороться с россиянами, - сказал он. "Но я думаю, что как часть решения, как часть конечного результата, вы захотите иметь многонациональные европейские миротворческие силы, которые будут контролировать границу и помогать украинцам"

Джонсон сказал, что западные страны должны четко определить, какие гарантии безопасности будут предложены Украине в рамках любого мирного соглашения, чтобы россия не могла просто перевооружиться и снова напасть через несколько лет.

"Мы должны четко определить, какие гарантии безопасности мы считаем необходимыми", - сказал Джонсон.

"Единственное, что действительно работает - это гарантии НАТО по статье 5, которые поддерживают мир в Европе в течение 80 лет. Именно поэтому страны Балтии являются членами НАТО. Это причина того, что поляки, венгры, чехи, финны и шведы сейчас в НАТО", - подчеркнул он.

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Джонсон сказал, что все страны, кроме Швеции, имеют "прямые травматические воспоминания о российском вторжении, и теперь они есть в Украине".

"Пройдя через эту бойню, эту отвратительную жестокость, которая длится уже так долго-три года – единственным долгосрочным решением является предоставление (Украине - ред.) этой защиты", - сказал Джонсон.

В разговоре с The Telegraph Джонсон сказал, что Британия несет "моральную ответственность" за Украину, поскольку вместе с ядерными державами - россией и США - подписала Будапештский меморандум 1994 года.

Бывший лидер консерваторов заявил, что это было "коллаборацией" с россией и означает, что Великобритания обязана прийти на помощь Украине сейчас.

"Мы сотрудничали с россиянами в 1994 году и лишили украинцев ядерного оружия, которое бы защитило их от ужаса происходящего сейчас. Если бы они сохранили ядерное сдерживание, их бы сейчас не употреблял в своих кроватях путин. Мы были частью этого мы подписали меморандум. Мы несем моральную ответственность за их затруднительное положение", - подчеркнул он.

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