Мы не будем отправлять войска в Украину сейчас - МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми заявил, что его страна не рассматривает возможность ввода войск в Украину «в настоящее время». Об этом УНН пишет со ссылкой на Politiсo.

Детали

В понедельник газета Le Monde сообщила, что после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию обе страны снова начали обсуждать инициативу отправки войск в Украину.

Однако, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми подчеркнул, что страна будет придерживаться своего «давнего обязательства» не вводить войска в зону боевых действий.

Мы четко заявляем, что мы готовы и продолжаем поддерживать украинцев, в частности, путем тренировок, но мы придерживаемся давней позиции, что мы не отправляем британские войска на театр боевых действий. Это, безусловно, позиция Великобритании, и она остается такой и сейчас - сказал Ламми.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC на выходных заявил, что не исключает возможности отправки французских войск в Украину для участия в боевых действиях, если возникнет такая необходимость.

Это заявление подтвердило слова президента Франции Эммануэля Макрона, сделанные в начале года.

«Мы не исключаем ни одного варианта», - подчеркнул Барро.

Уже в понедельник на Даунинг-стрит, снова опровергли возможность отправки британских войск в Украину.

Представитель премьер-министра Кира Стармера, комментируя публикацию в Le Monde, заявил журналистам, что таких планов нет. На вопрос о возможности исключения участия британских войск в боевых действиях, он ответил: «Да, кроме того, что уже было указано о медицинской помощи и присутствии вокруг посольства. Мы не планируем привлекать войска к боевым действиям вместе с украинскими».

Он также добавил, что ему ничего не известно об обсуждении этого вопроса между Стармером и Макроном.

Напомним

Издание Le Monde сообщало, что на фоне эскалации войны в Украине возобновились дискуссии об отправке в Украину западных войск и частных оборонных компаний.

Отмечалось, что эти обсуждения были возобновлены из-за возможного отказа Америки от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа на пост президента США 20 января 2025 года.

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