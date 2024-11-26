Мы не будем отправлять войска в Украину сейчас - МИД Великобритании
Киев • УНН
Глава МИД Британии Дэвид Ламми заявил, что страна не будет отправлять войска в Украину. В то же время Франция не исключает такой возможности, о чем заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми заявил, что его страна не рассматривает возможность ввода войск в Украину «в настоящее время». Об этом УНН пишет со ссылкой на Politiсo.
Детали
В понедельник газета Le Monde сообщила, что после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию обе страны снова начали обсуждать инициативу отправки войск в Украину.
Однако, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми подчеркнул, что страна будет придерживаться своего «давнего обязательства» не вводить войска в зону боевых действий.
Мы четко заявляем, что мы готовы и продолжаем поддерживать украинцев, в частности, путем тренировок, но мы придерживаемся давней позиции, что мы не отправляем британские войска на театр боевых действий. Это, безусловно, позиция Великобритании, и она остается такой и сейчас
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC на выходных заявил, что не исключает возможности отправки французских войск в Украину для участия в боевых действиях, если возникнет такая необходимость.
Это заявление подтвердило слова президента Франции Эммануэля Макрона, сделанные в начале года.
«Мы не исключаем ни одного варианта», - подчеркнул Барро.
Уже в понедельник на Даунинг-стрит, снова опровергли возможность отправки британских войск в Украину.
Представитель премьер-министра Кира Стармера, комментируя публикацию в Le Monde, заявил журналистам, что таких планов нет. На вопрос о возможности исключения участия британских войск в боевых действиях, он ответил: «Да, кроме того, что уже было указано о медицинской помощи и присутствии вокруг посольства. Мы не планируем привлекать войска к боевым действиям вместе с украинскими».
Он также добавил, что ему ничего не известно об обсуждении этого вопроса между Стармером и Макроном.
Напомним
Издание Le Monde сообщало, что на фоне эскалации войны в Украине возобновились дискуссии об отправке в Украину западных войск и частных оборонных компаний.
Отмечалось, что эти обсуждения были возобновлены из-за возможного отказа Америки от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа на пост президента США 20 января 2025 года.
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