Джонсон намекнул на возможную отставку Зеленского ради мира
Киев • УНН
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что президенту Украины, возможно, придется уйти в отставку для достижения мира. Он также выразил разочарование поведением Зеленского во время встречи с Трампом.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что президенту Украины, вероятно, придется уйти в отставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
В частности, Джонсон отметил, что это необходимо для того, чтобы принести мир в свою страну.
Что-то должно измениться. Либо ему нужно опомниться и вернуться к столу переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен привести страну к этому
Он также выразил разочарование поведением Зеленского во время недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
"Президент Трамп пытается привести эти две стороны к точке мира. То, что президент Зеленский сделал в Белом доме, фактически дало нам сигнал, что он еще не готов к этому, и я считаю, что тот факт, что он действовал так, как он действовал, был большим разочарованием", - резюмировал Джонсон.
Напомним
В феврале спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что у него нет "аппетита" к еще одному законопроекту о финансировании Украины.
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