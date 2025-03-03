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Джонсон натякнув на можливу відставку Зеленського заради миру

Київ • УНН

 • 55565 перегляди

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що президенту України, можливо, доведеться піти у відставку для досягнення миру. Він також висловив розчарування поведінкою Зеленського під час зустрічі з Трампом.

Джонсон натякнув на можливу відставку Зеленського заради миру

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що президенту України, ймовірно, доведеться піти у відставку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Зокрема, Джонсон зазначив, що це необхідно для того, щоб принести мир у свою країну.

Щось має змінитися. Або йому потрібно схаменутися і повернутися до столу переговорів з вдячністю, або хтось інший повинен привести країну до цього

- сказав американський політик.

Він також висловив розчарування поведінкою Зеленського під час нещодавньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

"Президент Трамп намагається привести ці дві сторони до точки миру. Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, фактично дало нам сигнал, що він ще не готовий до цього, і я вважаю, що той факт, що він діяв так, як він діяв, був великим розчаруванням", - резюмував Джонсон.

Нагадаємо

У лютому спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що у нього немає "апетиту" до ще одного законопроєкту про фінансування України.

Джонсон запросив Трампа виступити перед Конгресом 4 березня26.01.25, 09:41 • 42417 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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