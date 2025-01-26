Джонсон запросив Трампа виступити перед Конгресом 4 березня
Київ • УНН
Майк Джонсон надіслав офіційне запрошення президенту США Дональду Трампу виступити в Конгресі 4 березня. Спікер наголосив на можливості зробити наступні чотири роки одними з найбільш значущих в історії країни.
Спікер Палати представників Майк Джонсон офіційно запросив президента США Дональда Трампа виступити перед Конгресом у вівторок, 4 березня, передає УНН із посиланням на ABC.
«Ваша адміністрація і 119-й Конгрес, працюючи разом, мають шанс зробити ці наступні чотири роки одними з найбільш значущих в історії нашої країни», - написав спікер. «Я з нетерпінням чекаю вашої відповіді».
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