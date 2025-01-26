Джонсон пригласил Трампа выступить перед Конгрессом 4 марта

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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 151451 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 147052 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 151397 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 196120 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 134052 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 120483 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 116521 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 143825 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146720 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 144204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Джонсон пригласил Трампа выступить перед Конгрессом 4 марта

Джонсон пригласил Трампа выступить перед Конгрессом 4 марта

Киев  •  УНН

 • 8653 просмотра

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Майк Джонсон направил официальное приглашение президенту США Дональду Трампу выступить в Конгрессе 4 марта. Спикер отметил возможность сделать следующие четыре года одними из самых значимых в истории страны.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон официально пригласил президента США Дональда Трампа выступить перед Конгрессом во вторник, 4 марта, передает УНН со ссылкой на ABC.

"Ваша администрация и 119-й Конгресс, работая вместе, имеют шанс сделать эти следующие четыре года одними из самых значимых в истории нашей страны", — написал спикер. "Я с нетерпением жду вашего ответа".

Трамп посетит пострадавшие от стихийных бедствий регионы США во время первой поездки после инаугурации24.01.2025, 16:22 • 22492 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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