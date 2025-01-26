Джонсон пригласил Трампа выступить перед Конгрессом 4 марта
Киев • УНН
Майк Джонсон направил официальное приглашение президенту США Дональду Трампу выступить в Конгрессе 4 марта. Спикер отметил возможность сделать следующие четыре года одними из самых значимых в истории страны.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон официально пригласил президента США Дональда Трампа выступить перед Конгрессом во вторник, 4 марта, передает УНН со ссылкой на ABC.
"Ваша администрация и 119-й Конгресс, работая вместе, имеют шанс сделать эти следующие четыре года одними из самых значимых в истории нашей страны", — написал спикер. "Я с нетерпением жду вашего ответа".
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