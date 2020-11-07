Джонни Депп оставил съемки "Фантастических зверей" после проигрыша в суде об избиении жены
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Американский актер Джонни Депп ушел со съемок фильма "Фантастические звери". Это произошло лишь через несколько дней после того, как он проиграл в Высоком суде Лондона дело о клевете против издания, которое написало о том, как он бьет жену. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
В письме к фанатам актер написал, что его “попросили уйти” с роли Гелерта Гриндельвальда, и что он “уважает эту просьбу и согласился с ней”.
В то же время он назвал приговор суда против себя “сюрреалистическим” и подтвердил планы подать апелляцию.
“Это не меняет мои планы рассказать правду”, — написал актер.
Студия Warner Bros подтвердила, что Депп прекратил сниматься в фильме, и на его роль будет проведен новый кастинг.
“Мы благодарим Джонни за его работу над фильмом до сих пор”, — говорится в заявлении компании.
В суде 57-летний актер подал иск против таблоида Sun за статью, изданную в 2018 году, где говорилось о том, что он бил свою жену Эмбер Герд. На этой неделе суд признал, что статья в Sun оказалась “по сути правдивой”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд в США отказал Роману Полански в восстановлении в Американской академии киноискусств
Решение суда по иску Джонни Деппа появилось на этой неделе. Однако публичное разбирательство дела в суде проходил в июле.
На суде рассматривали подробности отношений между Деппом и Герд в 2013-2016 году, прежде, чем они расстались.
В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал Джонни Деппа “человеком, который бьет свою жену”. Юристы Sun утверждали, что у них нет сомнений в том, что актер систематически прибегал к насилию в отношении своей жены.
Джонни Депп также подал иск против своей бывшей жены в американский суд по ее колонку в Washington Post.
Ранее российский актер Михаил Ефремов, которого ранее осудили на 7,5 года лишения свободы за гибель человека в ДТП, был отправлен в колонию.