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Джонни Депп оставил съемки "Фантастических зверей" после проигрыша в суде об избиении жены

Джонни Депп оставил съемки "Фантастических зверей" после проигрыша в суде об избиении жены

Киев  •  УНН

 • 89815 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Американский актер Джонни Депп ушел со съемок фильма "Фантастические звери". Это произошло лишь через несколько дней после того, как он проиграл в Высоком суде Лондона дело о клевете против издания, которое написало о том, как он бьет жену. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

В письме к фанатам актер написал, что его “попросили уйти” с роли Гелерта Гриндельвальда, и что он “уважает эту просьбу и согласился с ней”.

В то же время он назвал приговор суда против себя “сюрреалистическим” и подтвердил планы подать апелляцию.

“Это не меняет мои планы рассказать правду”, — написал актер.

Студия Warner Bros подтвердила, что Депп прекратил сниматься в фильме, и на его роль будет проведен новый кастинг.

“Мы благодарим Джонни за его работу над фильмом до сих пор”, — говорится в заявлении компании.

В суде 57-летний актер подал иск против таблоида Sun за статью, изданную в 2018 году, где говорилось о том, что он бил свою жену Эмбер Герд. На этой неделе суд признал, что статья в Sun оказалась “по сути правдивой”.

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Решение суда по иску Джонни Деппа появилось на этой неделе. Однако публичное разбирательство дела в суде проходил в июле.

На суде рассматривали подробности отношений между Деппом и Герд в 2013-2016 году, прежде, чем они расстались.

В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал Джонни Деппа “человеком, который бьет свою жену”. Юристы Sun утверждали, что у них нет сомнений в том, что актер систематически прибегал к насилию в отношении своей жены.

Джонни Депп также подал иск против своей бывшей жены в американский суд по ее колонку в Washington Post.

Ранее российский актер Михаил Ефремов, которого ранее осудили на 7,5 года лишения свободы за гибель человека в ДТП, был отправлен в колонию.

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