Джонни Депп оставил съемки "Фантастических зверей" после проигрыша в суде об избиении жены

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Американский актер Джонни Депп ушел со съемок фильма "Фантастические звери". Это произошло лишь через несколько дней после того, как он проиграл в Высоком суде Лондона дело о клевете против издания, которое написало о том, как он бьет жену. Об этом сообщает BBC, передает УНН.