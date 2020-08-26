Суд у США відмовив Роману Поланскі у поновленні в Американській академії кіномистецтв

Поланскі в клопотанні в 2019 році просив суд змусити Американську академію кіномистецтв відновити його членство. “Академія вчинила необ’єктивно, зловживаючи можливістю залишити усі в таємниці, а також не змогла діяти так, як передбачено законом. Рішення академії про виключення не ґрунтується на отриманих відомостях, а відомості академії не ґрунтуються на доказах”, — говорилося в проханні.

Суддя Мері Стробел погодилася з тим, що академія могла попередити режисера заздалегідь про голосування з питання його виключення. При цьому суддя дійшла висновку, що академія мала всі підстави вигнати Поланскі зі своїх лав і зважила таку можливість ретельно і об’єктивно. “У Ради (керуючих академії) була причина виключити позивача”, — наводить журнал слова Стробел. На її думку, рішення академії не стало результатом “свавілля або капризу” і не було “зловживанням правом діяти на власний розсуд”.

Адвокат Харланд Браун, який представляє інтереси Поланскі, заявив про небажання оскаржувати вердикт судді. За словами юриста, членство в академії в кінцевому рахунку “не означає нічого” для його клієнта. Засідання окружного верховного суду з огляду на пандемію коронавірусної інфекції проходило в режимі телеконференції. Адвокат Браун був єдиним, хто з’явився на слухання особисто, в захисній масці.

Рада керуючих Американської академії кіномистецтв провела засідання 1 травня 2018 року і проголосувала за виключення Поланскі і актора Білла Косбі зі складу своїх членів відповідно до правил поведінки організації. Формулювання вказує на те, що актор і режисер покинули склад кіноакадемії назавжди.

Довідка: Поланскі неодноразово звинувачували в сексуальних домаганнях. Режисер був включений в список осіб, що розшукуються Інтерполом у справі 1977 року, коли суд в Лос-Анджелесі визнав його винним у розбещенні неповнолітньої Саманти Геймер. Їй на момент злочину було 13 років.

Режисер уклав угоду з правосуддям і провів 42 дні у в’язниці. Після цього він був випущений на свободу, проте суддя згодом заявив прокуратурі про необхідність засудити Поланскі до 50 років позбавлення волі. У вересні 2009 року кінематографіст, який має французьке і польське громадянство, був затриманий в Цюріху за запитом влади США. Після десяти місяців домашнього арешту режисера відпустили під заставу в розмірі 4,5 млн доларів, а через рік швейцарський Мін’юст ухвалив відмовити американській стороні у видачі Поланскі і остаточно звільнити його.

Поланскі зняв такі фільми, як “Ніж у воді” (Noz w wodzie, 1962), “Тупик” (Cul-de-Sac, 1966), “Дитина Розмарі” (Rosemary’s Baby, 1968), “Китайський квартал” (Chinatown, 1974). У 2003 році він був нагороджений премією “Оскар” за кращу режисерську роботу — стрічку “Піаніст” (The Pianist, 2002).