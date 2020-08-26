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Суд в США отказал Роману Полански в восстановлении в Американской академии киноискусств

Киев • УНН

 • 13448 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Верховный суд округа Лос-Анджелеса (штат Калифорния) во вторник отклонил ходатайство кинорежиссера Романа Полански о восстановлении его в составе Американской академии киноискусств, присуждающей премию “Оскар”. Об этом сообщил журнал Variety, пишет УНН.

Суд в США отказал Роману Полански в восстановлении в Американской академии киноискусств

Полански в ходатайстве в 2019 году просил суд заставить Американскую академию киноискусств восстановить его членство. “Академия поступила необъективно, злоупотребив возможностью оставить все в тайне, а также не смогла действовать так, как положено законом. Решение академии об исключении не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательствах”, — говорилось в прошении.

Судья Мэри Стробел согласилась с тем, что академия могла предупредить режиссера заранее о голосовании по вопросу его исключения. При этом судья пришла к выводу, что академия имела все основания изгнать Полански из своих рядов и взвесила такую возможность тщательно и объективно. “У Совета (управляющих академии) была причина исключить истца”, — приводит журнал слова Стробел. По ее мнению, решение академии не стало результатом “произвола или каприза” и не являлось “злоупотреблением правом действовать по собственному усмотрению”.

Адвокат Харланд Браун, представляющий интересы Полански, заявил о нежелании оспаривать вердикт судьи. По словам юриста, членство в академии в конечном счете “не значит ничего” для его клиента. Заседание окружного верховного суда ввиду пандемии коронавирусной инфекции проходило в режиме телеконференции. Адвокат Браун был единственным, кто явился на слушания лично, в защитной маске.

Совет управляющих Американской академии киноискусств провел заседание 1 мая 2018 года и проголосовал за исключение Полански и актера Билла Косби из состава своих членов в соответствии с правилами поведения организации. Формулировка указывает на то, что актер и режиссер покинули состав киноакадемии навсегда.

Справка: Полански неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. Режиссер был включен в список лиц, разыскиваемых Интерполом по делу 1977 года, когда суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в растлении несовершеннолетней Саманты Геймер. Ей на момент преступления было 13 лет.

Режиссер заключил сделку с правосудием и провел 42 дня в тюрьме. После этого он был выпущен на свободу, однако судья впоследствии заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. В сентябре 2009 года кинематографист, имеющий французское и польское гражданство, был задержан в Цюрихе по запросу властей США. После десяти месяцев домашнего ареста режиссера отпустили под залог в размере 4,5 млн доларов, а через год швейцарский Минюст постановил отказать американской стороне в выдаче Полански и окончательно освободить его.

Полански снял такие фильмы, как “Нож в воде” (Noz w wodzie, 1962), “Тупик” (Cul-de-Sac, 1966), “Ребенок Розмари” (Rosemary’s Baby, 1968), “Китайский квартал” (Chinatown, 1974). В 2003 году он был награжден премией “Оскар” за лучшую режиссерскую работу — ленту “Пианист” (The Pianist, 2002).

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