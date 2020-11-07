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Джонні Депп залишив зйомки "Фантастичних звірів" після програшу в суді про побиття дружини

Джонні Депп залишив зйомки "Фантастичних звірів" після програшу в суді про побиття дружини

Київ • УНН

 • 89821 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Американський актор Джонні Депп залишив зйомки фільму “Фантастичні звірі”. Це сталося лише через кілька днів після того, як він програв у Високому суді Лондона справу про наклеп проти видання, яке написало про те, як він б’є дружину. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

У листі до фанатів актор написав, що його “попросили піти” з ролі Ґелерта Ґріндельвальда, і що він “поважає це прохання і погодився з ним”.

Водночас він назвав вирок суду проти себе “сюрреалістичним” і підтвердив плани подати апеляцію.

“Це не змінює мої плани розповісти правду”, — написав актор.

Студія Warner Bros підтвердила, що Депп припинив зніматися у фільмі, і що на його роль буде проведено новий кастинг.

“Ми дякуємо Джонні за його роботу над стрічкою до цього часу”, — йдеться у заяві компанії.

У суді 57-річний актор подав позов проти таблоїда Sun через статтю, видану у 2018 році, де йшлося про те, що він бив свою дружину Ембер Герд. Цього тижня суд визнав, що стаття у Sun виявилася “по суті правдивою”.

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Рішення суду за позовом Джонні Деппа зявилося цього тижня. Проте публічний розгляд справи у суді відбувався у липні.

На суді розглядали подробиці стосунків між Деппом та Герд у 2013-2016 році, перш, ніж вони розлучилися.

У 2018 році журналіст британського таблоїда Sun Ден Вуттон опублікував статтю, в якій назвав Джонні Деппа “людиною, яка б’є свою дружину”. Юристи Sun стверджували, що у них немає сумнівів у тому, що актор систематично вдавався до насильства щодо своєї дружини.

Джонні Депп також подав позов проти своєї колишньої дружини в американський суд за її колонку у Washington Post.

Раніше російський Актор Михайло Єфремов, якого раніше засудили на 7,5 року позбавлення волі за загибель людини в ДТП, був відправлений в колонію.

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