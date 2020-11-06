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Єфремова відправили у колонію

Єфремова відправили у колонію

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Актор Михайло Єфремов, засуджений на 7,5 року позбавлення волі за загибель людини в ДТП, відправлений з СІЗО-5 ("Водник") в колонію. Про це ТАСС повідомили в прес-службі УФСВП по Москві, передає УНН.

"Засуджений Єфремов відправлений до місця відбування покарання", - повідомили ЗМІ в управлінні.

Там не називали місце, куди відправлений відбувати покарання Єфремов, зазначивши, що згідно зі ст. 75 Кримінально-виконавчого кодексу РФ адміністрація СІЗО повідомить одного з родичів за вибором засудженого про те, куди він прямує для відбування покарання.

Як зазначає видання, сам Єфремов заявляв правозахисникам, що хотів би залишитися відбувати покарання у госзагоні в СІЗО і створити тюремний театр або відправитися в колонію в Чувашії, так як звідти його коріння.

Єфремов говорив правозахисникам, що представники Чувашії готують звернення у ФСВП.

Як повідомляв УНН, суд пом'якшив вирок російському акторові Єфремову.

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