Єфремова відправили у колонію

"Засуджений Єфремов відправлений до місця відбування покарання", - повідомили ЗМІ в управлінні.

Там не називали місце, куди відправлений відбувати покарання Єфремов, зазначивши, що згідно зі ст. 75 Кримінально-виконавчого кодексу РФ адміністрація СІЗО повідомить одного з родичів за вибором засудженого про те, куди він прямує для відбування покарання.

Як зазначає видання, сам Єфремов заявляв правозахисникам, що хотів би залишитися відбувати покарання у госзагоні в СІЗО і створити тюремний театр або відправитися в колонію в Чувашії, так як звідти його коріння.

Єфремов говорив правозахисникам, що представники Чувашії готують звернення у ФСВП.

Як повідомляв УНН, суд пом'якшив вирок російському акторові Єфремову.