Ефремова отправили в колонию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Актер Михаил Ефремов, который осужден на 7,5 года лишения свободы за гибель человека в ДТП, отправлен из СИЗО-5 ("Водник") в колонию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве, передает УНН.
"Осужденный Ефремов отправлен к месту отбывания наказания", - сообщили СМИ в управлении.
Там не называли место, куда отправлен отбывать наказание Ефремов, отметив, что согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО сообщит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.
Как отмечает издание, сам Ефремов заявлял правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр или отправиться в колонию в Чувашии, так как оттуда его корни.
Ефремов говорил правозащитникам, что представители Чувашии готовят обращение в ФСИН.
Как сообщал УНН, судсмягчил приговор российскому актеру Ефремову.