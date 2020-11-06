Ефремова отправили в колонию

"Осужденный Ефремов отправлен к месту отбывания наказания", - сообщили СМИ в управлении.

Там не называли место, куда отправлен отбывать наказание Ефремов, отметив, что согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО сообщит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.

Как отмечает издание, сам Ефремов заявлял правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр или отправиться в колонию в Чувашии, так как оттуда его корни.

Ефремов говорил правозащитникам, что представители Чувашии готовят обращение в ФСИН.

Как сообщал УНН, судсмягчил приговор российскому актеру Ефремову.