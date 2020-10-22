Суд пом'якшив вирок російському акторові Єфремову

"Судова колегія скасувала вирок першої інстанції засудженому Єфремову, визнала пом'якшувальною обставиною добровільне відшкодування їм шкоди і знизила термін покарання до семи років і шести місяців. В іншій частині вирок першої інстанції залишено без зміни", - зачитала текст рішення суддя Мосміськсуду Любов Ішмуратова.

За її словами, суд відмовився, зокрема, визнати потерпілою цивільну дружину загиблого Ірину Стерхову і лізингову компанію, машина якої була розбита в автоаварії.

Відзначається, що актор Михайло Єфремов спокійно сприйняв рішення Мосміськсуду. Він вислухав вирок спокійно і мовчазно. Чекати його вступу в силу він буде в СІЗО-5 "Водник" в Москві. Етапування в колонію актора затягнеться через обмеження, що діють в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Сказано, що захист родичів загиблого в ДТП Сергія Захарова вважає справедливим вирок артисту.

"Ми були готові до такого рішення і вважаємо його справедливим. Мої довірителі з самого початку говорили, що погодяться з будь-яким рішенням суду", - сказав адвокат потерпілих Олександр Добровінський.

Також повідомляється, що представник старшого сина Захарова Сергій Аверцев повідомив, що вони не будуть оскаржувати рішення суду. У той же час адвокат цивільної дружини Захарова Вадим Нікулін заявив, що оскаржить вирок і буде вимагати нового розгляду, так як його довірительку не визнали потерпілою. Сторона захисту актора буде подавати касаційну скаргу на його вирок.

"З урахуванням чинного законодавства та системи заліків термінів в СІЗО Єфремов зможе розраховувати на УДЗ через три роки або навіть трохи менше", - сказав адвокат Володимир Васильєв.

Сказано, що етапування в колонію актора затягнеться через обмеження, що діють в зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Єфремов не задоволений рішенням. Якби хоча б знизили на три роки і дали колонію-поселення, його б це влаштувало", - сказав адвокат Роман Філіппов.

Нагадаємо, адвокат російського актора Михайла Єфремова Ельман Пашаєв у вівторок, 8 вересня, повідомив про подання скарги на вирок суду.

У вересні актора засудили до 8 років колонії за те, що він став винуватцем смертельної ДТП.