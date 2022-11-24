"Джеймс Уэбб" позволил изучить атмосферу экзопланеты, как никогда прежде

Детали

Набор высокочувствительных инструментов телескопа был направлен на атмосферу «горячего Сатурна» — планеты примерно такой же массы, как Сатурн, вращающейся вокруг звезды на расстоянии около 700 световых лет - известного как WASP-39 b. В то время как JWST и другие космические телескопы, в том числе Hubble и Spitzer, ранее обнаруживали отдельные составляющие атмосферы этой "бурлящей" планеты, новые данные предоставляют полную картину атомов, молекул и даже признаков активной химии и облаков.

Последние данные также дают представление о том, как облака на экзопланетах могут выглядеть вблизи: разорванными, а не единым однородным покрывалом над планетой.

Полученные данные указывают на то, что JWST сможет проводить широкий спектр исследований экзопланет – планет вокруг других звезд – на которые надеялись учёные.

Открытия подробно описаны в наборе из пяти недавно представленных научных статей, доступных на сайте препринтов arXiv.

Среди беспрецедентных открытий — первое обнаружение в атмосфере экзопланеты диоксида серы, молекулы, образующейся в результате химических реакций, вызванных высокоэнергетическим светом от материнской звезды планеты. На Земле аналогичным образом создается защитный озоновый слой в верхних слоях атмосферы.

При ориентировочной температуре 1600 градусов по Фаренгейту и атмосфере, состоящей в основном из водорода, WASP-39 b не считается пригодной для жизни. Эту экзопланету сравнивают с Сатурном и Юпитером, ее масса похожа на Сатурн, но общий размер такой же, как Юпитер. Но новая работа указывает путь к поиску доказательств потенциальной жизни на подходящей для жизни планете.

Дополнение

Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил "горящие песочные часы" вокруг формирующейся звезды.