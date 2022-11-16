Телескоп James Webb обнаружил "горящие песочные часы" вокруг формирующейся звезды
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Космический телескоп James Webb обнародовал свое последнее изображение: песочные часы из оранжево-голубой пыли выбрасываются из недавно начавшей формироваться звезды, передает УНН.
Детали
Разноцветные облака видны только в инфракрасном свете, поэтому их никогда не видели до того, как их сняли камерой ближнего инфракрасного диапазона James Webb (NIRCam), говорится в заявлении NASA и Европейского космического агентства.
Очень молодая звезда, известная как протозвезда L1527, скрыта в темноте краем вращающегося газового диска у песочных часов.
Однако свет льется сверху и снизу диска, освещая облака в форме песочных часов.
Облака создаются материалом, выбрасываемым звездой при столкновении с окружающим веществом, говорится в заявлении. Там добавили, что пыль самая тонкая в синих частях и самая густая в оранжевых частях.
Протозвезда, которой всего 100 000 лет и находящаяся на ранней стадии звездообразования, еще не способна генерировать собственную энергию.
Окружающий черный диск размером примерно в нашу солнечную систему будет поставлять протозвезду материалом до тех пор, пока она в конце концов не достигнет «порога для начала ядерного синтеза», говорится в заявлении.
"В конце концов, этот вид L1527 дает представление о том, как выглядело наше Солнце и Солнечная система в зарождении", – сообщили в NASA.
Протозвезда расположена в молекулярном облаке Тельца примерно в 430 световых годах от Земли.
Дополнение
James Webb, работающий с июля, является самым мощным космическим телескопом из когда-либо созданных и уже предоставивших множество беспрецедентных данных.
Одной из основных целей телескопа стоимостью 10 миллиардов является изучение жизненного цикла звезд. Еще одно основное направление исследований сосредоточено на экзопланетах, планетах вне Солнечной системы Земли.