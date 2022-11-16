Телескоп James Webb виявив "палаючий пісочний годинник" навколо зірки, що формується

Деталі

Різнокольорові хмари видно лише в інфрачервоному світлі, тому їх ніколи не бачили до того, як їх зняли камерою ближнього інфрачервоного діапазону James Webb (NIRCam), йдеться в заяві NASA та Європейського космічного агентства.

Дуже молода зірка, відома як протозірка L1527, прихована в темряві краєм газового диска, що обертається, біля пісочного годинника.

Однак світло ллється зверху та знизу диска, освітлюючи хмари у формі пісочного годинника.

Хмари створюються матеріалом, що викидається зіркою при зіткненні з навколишньою речовиною, йдеться у заяві. Там додали, що пил найтонший у синіх частинах і найгустіший у помаранчевих частинах.

Протозірка, якій всього 100 000 років і яка знаходиться на ранній стадії зіркоутворення, ще не здатна генерувати власну енергію.

Навколишній чорний диск розміром приблизно з нашу сонячну систему постачатиме протозірку матеріалом доти, доки вона зрештою не досягне «порога для початку ядерного синтезу», йдеться у заяві.

"Зрештою, цей вид L1527 дає уявлення про те, як виглядало наше Сонце та Сонячна система в зародженні", - повідомили в NASA.

Протозірка розташована в молекулярній хмарі Тельця приблизно в 430 світлових роках від Землі.

Доповнення

James Webb, що працює з липня, є найпотужнішим космічним телескопом з коли-небудь створених і вже надав безліч безпрецедентних даних.

Однією з основних цілей телескопа вартістю 10 мільярдів є вивчення життєвого циклу зірок. Ще один основний напрямок досліджень зосереджено на екзопланетах, планетах за межами Сонячної системи Землі.