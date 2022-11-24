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"Джеймс Вебб" дозволив вивчити атмосферу екзопланети, як ніколи раніше

"Джеймс Вебб" дозволив вивчити атмосферу екзопланети, як ніколи раніше

Київ • УНН

 • 1176737 перегляди

КИЇВ. 25 листопада УНН. Космічний телескоп імені Джеймса Вебба (JWST) надав детальний молекулярний і хімічний портрет неба далекого світу, пише УНН з посиланням на EurekAlert! 

Деталі

Набір високочутливих інструментів телескопа був спрямований на атмосферу «гарячого Сатурна» — планети приблизно такої ж маси, як Сатурн, що обертається навколо зірки, розташованої приблизно за 700 світлових років від нас — відомого як WASP-39 b. У той час як JWST та інші космічні телескопи, включаючи Hubble і Spitzer, раніше виявляли окремі складові атмосфери цієї "киплячої" планети, нові дані надають повну картину щодо атомів, молекул і навіть ознак активної хімії та хмар.

Останні дані також дають уявлення про те, як хмари на екзопланетах можуть виглядати зблизька: розірваними, а не єдиним однорідним покривалом над планетою.

Отримані дані вказують на те, що JWST зможе проводити широкий спектр досліджень екзопланет — планет навколо інших зірок — на які сподівалися вчені.

Відкриття детально описані у наборі з п’яти нещодавно представлених наукових статей, доступних на веб-сайті препринтів arXiv. Серед безпрецедентних відкриттів — перше виявлення в атмосфері екзопланети діоксиду сірки, молекули, що утворюється в результаті хімічних реакцій, викликаних світлом високої енергії від материнської зірки планети. На Землі захисний озоновий шар у верхніх шарах атмосфери створюється подібним чином.

При орієнтовній температурі 1600 градусів за Фаренгейтом і атмосфері, що складається в основному з водню, WASP-39 b не вважається придатною для життя. Цю екзопланету порівнюють із Сатурном і Юпітером, її маса схожа на Сатурн, але загальний розмір такий же, як Юпітер. Але нова робота вказує шлях до пошуку доказів потенційного життя на придатній для життя планеті.

Доповнення

Телескоп "Джеймс Вебб" виявив "палаючий пісочний годинник" навколо зірки, що формується.

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