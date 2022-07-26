Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили в Париже во время медового месяца

Детали



Певица, недавно отпраздновавшая свой день рождения, предстала в синем платье-рубашке с воротником и рукавами-фонариками от бренда Alexander McQueen. Стильный наряд подчеркивал идеальные формы Лопес. Дополняли образ стильная сумка и балетки в тон. Относительно прически, Джей Ло решила собрать волосы в пучок и дополнила look стильными очками.

В то же время Бен для прогулки надел светло-голубую рубашку и белую футболку. Завершали образ темно-синие джинсы и черные кроссовки.

Также, по информации Daily Мail, к молодоженам присоединились их дети: две дочери Бена – 16-летняя Вайолет и 13-летняя Серафина, а также близнецы Дженнифер - 14-летние Максимилиан и Эмма.

Как отмечается, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек должны были обручиться еще в 2002 году вскоре после начала отношений, однако свадьбу пришлось отложить, а в 2004 году знаменитости совсем расстались, однако через 20 лет они решили возобновить отношения.

Как известно, у Дженнифер Лопес за плечами уже три брака – с продюсером Охани Ноа, хореографом Крисом Джаддом и певцом Марком Энтони, от которого она родила двоих детей, близнецов Макса и Эмму. До возобновления отношений с Аффлеком певица встречалась с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом. Бен Аффлек в 2005 году женился на актрисе Дженнифер Гарнер, в браке с которой у него родилось трое детей — дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюэль. Пара развелась в 2018 году.

Дополнение

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес тайно вышла замуж за актера и режиссера Бена Аффлека.