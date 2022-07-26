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Дженніфер Лопес і Бена Аффлека помітили в Парижі під час медового місяця

Дженніфер Лопес і Бена Аффлека помітили в Парижі під час медового місяця

Київ • УНН

 • 301016 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Зіркове подружжя - 53-річна Дженніфер Лопес і 49-річний Бен Аффлек - вирушило в романтичну подорож до Парижа під час медового місяця. Нещодавно акторів помітили на вулицях міста. Про це повідомляє Daily Мail, інформує УНН.

Деталі

Співачка, яка нещодавно відсвяткувала своє день народження, постала в синій сукні-сорочці з коміром і рукавами-ліхтариками від бренду Alexander McQueen. Стильне вбрання підкреслювало ідеальні форми Лопес. Доповнювали образ стильна сумка та балетки в тон. Щодо зачіски, то Джей Ло вирішила зібрати волосся в пучок та доповнила look стильними окулярами.

У той же час Бен для прогулянки вдягнув світло-блакитну сорочку та білу футболку. Завершували образ темно-сині джинси та чорні кросівки.

Також, за інформацією Daily Мail, до молодят приєдналися їхні діти: дві дочки Бена - 16-річна Вайолет і 13-річна Серафіна, а також близнюки Дженніфер – 14-річні Максиміліан і Емма.

Як зазначається, Дженіфер Лопес і Бен Аффлек повинні були побратися ще в 2002 році невдовзі після початку відносин, проте весілля довелося відкласти, а в 2004 році знаменитості зовсім розлучилися, однак через 20 років вони вирішили поновити стосунки.

Як відомо, у Дженніфер Лопес за плечима вже три шлюби - з продюсером Охані Ноа, хореографом Крісом Джаддом та співаком Марком Ентоні, від якого вона народила двох дітей, близнюків Макса та Емму. До відновлення відносин із Аффлеком співачка зустрічалася з колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом. Бен Аффлек у 2005 році одружився з актрисою Дженніфер Гарнер, у шлюбі з якою у нього народилося троє дітей — дочки Вайолет і Серафіна та син Семюель. Пара розлучилася у 2018 році.

Доповнення 

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес таємно вийшла заміж за актора та режисера Бена Аффлека.

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