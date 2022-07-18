Дженніфер Лопес таємно вийшла заміж за Бена Аффлека - ЗМІ

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 16905 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 44001 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 62061 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 72245 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 71892 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 73292 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 82081 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 216691 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148854 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172317 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 150955 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 183594 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 72572 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 93770 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 92520 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 216703 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 492563 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 442668 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 649102 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 770116 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 1569 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 24261 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 47181 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 93770 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 112476 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Дженніфер Лопес таємно вийшла заміж за Бена Аффлека - ЗМІ

Дженніфер Лопес таємно вийшла заміж за Бена Аффлека - ЗМІ

Київ • УНН

 • 576145 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес таємно вийшла заміж за актора та режисера Бена Аффлека. Про це повідомляє таблоїд TMZ, пише УНН.

Деталі

У розпорядженні журналістів опинилося свідоцтво про шлюб, яке пара отримала 16 липня. У документі вказані справжні та повні імена зірок: Бенджамін Геза Аффлек та Дженніфер Лінн Лопес.

Також факт одруження таблоїду підтвердило джерело з близького оточення пари. Самі наречені цю інформацію поки що жодним чином не коментують.

Водночас, весільні фото Лопес та Аффлека на своїй сторінці в Instagram також розмістив стиліст актриси Роб Зангарді.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Rob Zangardi (@robzangardi)

Доповнення

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек були заручені у 2002 році, їхнє весілля було заплановано на вересень 2003 року. Але за день до офіційної церемонії стало відомо, що актори розлучилися.

Лопес підтвердила поновлення роману з Аффлеком у липні 2021 року у свій 52-й день народження, опублікувавши фото поцілунку в Instagram.

З 2004-го по 2014 рік Лопес була одружена з американським співаком Марком Ентоні. 7 листопада 2007 року у них народилися близнюки – син Максиміліан та дочка Емма.

У 2017 році співачка розпочала стосунки з американським бейсболістом Алексом Родрігесом. Через два роки Лопас оголосила про заручини. Очікувалося, що весілля відбудеться у 2020 році, але пара кілька разів переносила дату. 15 квітня 2021 року Родрігес і Лопес через ЗМІ заявили, що розірвали заручини і розлучилися друзями.

З 2005 по 2018 рік Аффлек був одружений з американською актрисою Дженніфер Гарнер. У шлюбі у пари народилося троє дітей: дочки Вайолет (2005), Серафіна (2009) та син Семюель (2012).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,865.95