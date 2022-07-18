Дженніфер Лопес таємно вийшла заміж за Бена Аффлека - ЗМІ

Деталі

У розпорядженні журналістів опинилося свідоцтво про шлюб, яке пара отримала 16 липня. У документі вказані справжні та повні імена зірок: Бенджамін Геза Аффлек та Дженніфер Лінн Лопес.

Також факт одруження таблоїду підтвердило джерело з близького оточення пари. Самі наречені цю інформацію поки що жодним чином не коментують.

Водночас, весільні фото Лопес та Аффлека на своїй сторінці в Instagram також розмістив стиліст актриси Роб Зангарді.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rob Zangardi (@robzangardi)

Доповнення

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек були заручені у 2002 році, їхнє весілля було заплановано на вересень 2003 року. Але за день до офіційної церемонії стало відомо, що актори розлучилися.

Лопес підтвердила поновлення роману з Аффлеком у липні 2021 року у свій 52-й день народження, опублікувавши фото поцілунку в Instagram.

З 2004-го по 2014 рік Лопес була одружена з американським співаком Марком Ентоні. 7 листопада 2007 року у них народилися близнюки – син Максиміліан та дочка Емма.

У 2017 році співачка розпочала стосунки з американським бейсболістом Алексом Родрігесом. Через два роки Лопас оголосила про заручини. Очікувалося, що весілля відбудеться у 2020 році, але пара кілька разів переносила дату. 15 квітня 2021 року Родрігес і Лопес через ЗМІ заявили, що розірвали заручини і розлучилися друзями.

З 2005 по 2018 рік Аффлек був одружений з американською актрисою Дженніфер Гарнер. У шлюбі у пари народилося троє дітей: дочки Вайолет (2005), Серафіна (2009) та син Семюель (2012).