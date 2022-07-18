Дженнифер Лопес тайно вышла замуж за Бена Аффлека - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес тайно вышла замуж за актера и режиссера Бена Аффлека. Об этом сообщает таблоид TMZ, пишет УНН.
Детали
В распоряжении журналистов оказалось свидетельство о браке, которое пара получила 16 июля. В документе указаны подлинные и полные имена звезд: Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес.
Также факт женитьбы таблоиду подтвердил источник из близкого окружения пара. Сами молодожены эту информацию пока никак не комментируют.
В то же время, свадебные фото Лопес и Аффлека на своей странице в Instagram также разместил стилист актрисы Роб Зангарди.
Дополнение
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года. Но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались.
Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.
С 2004-го по 2014 год Лопес была замужем за американским певцом Марком Энтони. 7 ноября 2007 года у них родились близнецы – сын Максимилиан и дочь Эмма.
В 2017 году певица начала отношения с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Спустя два года Лопас объявила о помолвке. Ожидалось, что свадьба состоится в 2020 году, но пара несколько раз переносила дату. 15 апреля 2021 года Родригес и Лопес через СМИ заявили, что расторгли помолвку и расстались друзьями.
С 2005-го по 2018 год Аффлек был женат на американской актрисе Дженнифер Гарнер. В браке у пары родилось трое детей: дочери Вайолет (2005), Серафина (2009) и сын Сэмюэль (2012).