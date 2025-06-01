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Джейми Оливер признался, что в детстве чувствовал себя никчемным из-за дислексии

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Известный шеф-повар Джейми Оливер рассказал, что в детстве страдал от дислексии и плохо читал. Одноклассники обзывали его, что оставило глубокий след.

Джейми Оливер признался, что в детстве чувствовал себя никчемным из-за дислексии

Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер в детстве ненавидел читать и писать, а также страдал от дислексии. Одноклассники называли его "глупым идиотом" - Оливер признался, что страдает от этого и до сих пор. Передает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

50-летняя звезда кулинарных теле-шоу, известный ресторатор и автор книг, Джейми Оливер рассказал, что в детстве "отставал и плохо справлялся" с чтением и правописанием в школе. К тому же, Оливер страдал дислексией (когда, несмотря на нормальный интеллект, у человека есть проблемы с чтением), хотя этот диагноз ему официально не ставили. От других детей ему доставались оскорбления, шеф-повар вспоминает, что воспринимал их болезненно каждый раз, на фоне борьбы с признаками дислексии.

Тогда не было основательных знаний о дислексии

Оливер чувствовал себя "глупым, никчемным и тупым" и развил "ненависть к словам и полную обиду на образование". Ученики называли его "глупым дураком", и у него осталось "глубоко укоренившееся чувство постоянного отставания".

Известный кулинар говорит, что в детстве не было никаких стратегий, чтобы облегчить жизнь с ограниченными возможностями обучения. "Просто немного дополнительных занятий репетиторством", рассказал Оливер The Times.

Впрочем, он занимался с репетитором, и в конце хорошо окончил школу в 16 лет "с несколькими экзаменами GCSE" и получил образование шеф-повара в Вестминстерском колледже общественного питания (ныне Колледж Кэпитал-Сити) в Лондоне и Хайбери-колледже в Портсмуте.

Кулинария была его спасительной благодатью. Когда ему было десять, он приготовил "ужин из жареной курицы со всеми гарнирами" для своей семьи. "Я помню, как папа похлопал меня по плечу". Ему нравилось это ощущение. Поэтому он просто продолжал готовить.

Кухня меня спасла. Я знал, что мне есть что предложить. Я знал, что я не никчемный кусок дерьма

- скаазал Джейми Оливер. 

"Times" сообщает, что Оливер получил официальный диагноз дислексии только в январе прошлого года.

Напомним

УНН передавал, что знаменитый шеф-повар Джейми Оливер изъял из продажи свою детскую книгу "Billy and Epic Escape" после критики за стереотипизацию коренных австралийцев. Penguin Rando.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептами простых завтраков21.10.24, 06:53 • 17704 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КультураКулинар
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