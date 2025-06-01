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Джеймі Олівер зізнався, що в дитинстві почувався нікчемним через дислексію

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Відомий шеф-кухар Джеймі Олівер розповів, що в дитинстві страждав від дислексії та погано читав. Однокласники обзивали його, що залишило глибокий слід.

Джеймі Олівер зізнався, що в дитинстві почувався нікчемним через дислексію

Знаменитий шеф-кухар Джеймі Олівер в дитинстві ненавидів читати та писати, а також страждав від дислексії. Однокласники називали його "дурним ідіотом" - Олівер зізнався, що страждає від цього й досі. Передає УНН із посиланням на The Times.

Деталі

50-річна зірка кулінарних теле-шоу, відомий ресторатор та автор книг, Джеймі Олівер розповів, що у дитинтстві відставав і погано справлявся" з читанням та правописом у школі. До того ж, Олівер страждав на дислексію (коли попри нормальний інтелект, у людини є проблеми з читанням), хоча цей діагноз йому офіційно не ставили. Від інших дітей йому діставалися образи, шеф-кухар згадує що сприймав їх болісно щоразу, на тлі боротьби з ознаками дислексії. 

Тоді не було ґрунтовних знань про дислексію

Олівер почувався "дурним, нікчемним і тупим" і розвинув "ненависть до слів і повну образу на освіту". Учні називали його "дурним дурнем", і в нього залишилося "глибоко вкорінене відчуття постійного відставання".

Відомий кулінар каже, що у дитинстві не було жодних стратегій, щоб полегшити життя з обмеженими можливостями навчання. "Просто трохи додаткових занять репетиторством", розповів Олівер The Times.

Втім він займався з репетитором, і врешті добре закінчив школу в 16 років "з кількома іспитами GCSE" та здобув освіту шеф-кухаря у Вестмінстерському коледжі громадського харчування (нині Коледж Кепітал-Сіті) у Лондоні та Хайбері-коледжі в Портсмуті.

Кулінарія була його рятівною благодаттю. Коли йому було десять, він приготував "вечеря зі смаженої курки з усіма гарнірами" для своєї родини. "Я пам’ятаю, як тато поплескав мене по плечу". Йому подобалося це відчуття. Тож він просто продовжував готувати.

Кухня мене врятувала. Я знав, що маю що запропонувати. Я знав, що я не нікчемний шматок лайна

- сказав Джеймі Олівер.

"Times" повідомляє, що Олівер отримав офіційний діагноз дислексії лише минулого січня.

Нагадаємо

УНН передавав, що знаменитий шеф-кухар Джеймі Олівер вилучив з продажу свою дитячу книгу "Billy and Epic Escape" після критики за стереотипізацію корінних австралійців. Penguin Rando.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептами простих сніданків21.10.24, 06:53 • 17704 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураКулінар
The Times
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