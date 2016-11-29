Дятельность госпредприятия "Херсонэлектротранс" парализована из-за задолженности

"Счета ГКП "Херсонэлектротранс" в Госказначействе были заблокированы на прошлой неделе после того, как городские налоговая и пенсионный фонд направили туда свои требования о взыскании старых долгов. С сегодняшнего дня (28 ноября - ред.) деятельность предприятия парализована уже полностью, так как 23 ноября госисполнитель Григоренко вынес постановление об аресте счетов ГКП "Херсонэлектротранс" в банке, услугами которого мы пользуемся", - написал Е.Устинов.

Согласно постановлению, автоматически будут заблокированы и любые другие банковские счета в случае их открытия.

"Причиной названо то, что ГКП "Херсонэлектротранс" должно государству 5819599 грн и, процитирую, "должником в самостоятельном порядке решение суда не выполняется". Парадоксально, но моему предшественнику на посту руководителя предприятия никаких претензий никто не предъявлял, хотя за 3 года самостоятельно не было погашено практически ни копейки долгов. С моим приходом в ГКП "Херсонэлектротранс" только за полгода мы погасили более 2 млн грн задолженности", - написал Е.Устинов.

Как сообщили корреспонденту УНН работники предприятия, в этот момент работа идет в обычном режиме, троллейбусы выходят на линии. Но в случае, если счета не будут разблокированы, люди готовы выйти на акции протеста.