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Діяльність держпідприємства "Херсонелектротранс" паралізована через заборгованість

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Діяльність ДКП “Херсонелектротранс” паралізована повністю, рахунки заблоковані через заборгованість. Про це на своїй сторінці у Facebook написав в.о. директора ДКП “Херсонелектротранс” Єгор Устинов, повідомляє УНН.

Діяльність держпідприємства "Херсонелектротранс" паралізована через заборгованість

“Рахунки ДКП” Херсонелектротранс" в Держказначействі були заблоковані на минулому тижні після того, як міські податкова і пенсійний фонд направили туди свої вимоги про стягнення старих боргів. З сьогоднішнього дня (28 листопада — ред.) діяльність підприємства паралізована вже повністю, тому що 23 листопада держвиконавець Григоренко виніс постанову про арешт рахунків ДКП “Херсонелектротранс” в банку, послугами якого ми користуємося“, — написав Є.Устинов.

Згідно з постановою, автоматично будуть заблоковані і будь-які інші банківські рахунки в разі їх відкриття.

“Причиною названо те, що ДКП” Херсонелектротранс" винно державі 5 819 599 грн і, процитую, “боржником в самостійному порядку рішення суду не виконується”. Парадоксально, але моєму попередникові на посту керівника підприємства ніяких претензій ніхто не пред’являв, хоча за 3 роки самотужки не було погашено практично ні копійки боргів. З моїм приходом в ДКП “Херсонелектротранс” тільки за півроку ми погасили понад 2 млн грн заборгованості", — написав Є.Устинов.

Як повідомили кореспонденту УНН працівники підприємства, в цей момент робота йде в звичайному режимі, тролейбуси виходять на лінії. Але в разі, якщо рахунки не розблокують, люди готові вийти на акції протесту.

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