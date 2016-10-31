Двое человек погибли в перестрелке на вечеринке в честь Хэллоуина в США
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Не менее двух человек погибли во время перестрелки на вечеринке в честь праздника Хэллоуин в штате Нью-Йорк, передает УНН со ссылкой на Associated press.
Сообщается также о как минимум пятерых пострадавших в результате стрельбы.
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Злоумышленники скрылись с места преступления, сотрудники правоохранительных органов в данный момент занимаются установлением их местоположения. Обстоятельства происшествия уточняются.
Среди жертв 18-летняя девушка.