Двое человек погибли в перестрелке на вечеринке в честь Хэллоуина в США

Сообщается также о как минимум пятерых пострадавших в результате стрельбы.

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Злоумышленники скрылись с места преступления, сотрудники правоохранительных органов в данный момент занимаются установлением их местоположения. Обстоятельства происшествия уточняются.

Среди жертв 18-летняя девушка.