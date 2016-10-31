Двоє загинуло в перестрілці на вечірці в честь Хелловіна у США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Не менше двох людей загинули під час перестрілки на вечірці на честь свята Хелловін в штаті Нью-Йорк, передає УНН з посиланням на Associated press.
Повідомляється також про як мінімум п’ятьох постраждалих в результаті стрілянини.
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Зловмисники втекли з місця злочину, співробітники правоохоронних органів в даний момент займаються встановленням їх місця розташування. Обставини події уточнюються.
Серед жертв 18-річна дівчина.