Двое украинок не пробились в основную сетку теннисного турнира в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Украинские теннисистки Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко не смогли преодолеть квалификацию на турнире WTA Brisbane International, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В финале отбора украинки уступили представительницам США. Бондаренко несмотря на первый номер посева отборочного этапа проиграла Ейже Мухаммад: - 4:6, 6:0, 1:6, а К.Козлова (6) зачехлила ракетку в противостоянии с Бетани Маттек- Сэндс - 3: 6, 6:4 , 2:6.
Стоит отметить, что с основной сетки турнира сразу стартует первая ракетка Украины Элина Свитолина (6 сеяная), которая встретится с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико. Также начнет выступления в Брисбене второй номер Украины Леся Цуренко матчем с итальянкой Робертой Винчи (8).
Как сообщал УНН, в мужской части турнира первая ракетка "желто-синих" Александр Долгополов проведет поединок с двукратным победителем Олимпиад Рафаэлем Надалем .