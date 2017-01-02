Двоє українок не пробилися в основну сітку тенісного турніру в Австралії

У фіналі відбору українки поступилися представницям США. К.Бондаренко попри перший номер посіву відбіркового етапу програла Ейже Мухаммад: - 4:6, 6:0, 1:6, а К.Козлова (6) зачохлила ракетку у протистоянні з Бетані Маттек- Сендс - 3:6, 6:4, 2:6.

Варто відзначити, що з основної сітки турніру відразу стартуватиме перша ракетка України Еліна Світоліна (6 сіяна), яка зустрінеться із Монікою Пуїг із Пуерто-Ріко. Також розпочне виступи у Брісбені другий номер України Леся Цуренко матчем з італійкою Робертою Вінчі (8).

Як повідомляв УНН, в чоловічій частині турніру перша ракетка "жовто-блакитних" Олександр Долгополов проведе поєдинок із двократним переможцем Олімпіад Рафаелем Надалем.