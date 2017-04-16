Двое пострадавших от взрыва в петербургском метро остаются в тяжелом состоянии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44154 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103274 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158593 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117363 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117099 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112896 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104528 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107141 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103628 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154132 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Двое пострадавших от взрыва в петербургском метро остаются в тяжелом состоянии

Двое пострадавших от взрыва в петербургском метро остаются в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

 • 9210 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Двое пострадавших при взрыве в петербургском метро остаются в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести, сообщила вице-губернатор города Анна Митянин в Twitter, передает УНН.

"По состоянию на 13.00 14 апреля в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших, средней тяжести - 4, удовлетворительно - 34, амбулаторно - 40", - написала она.

Она также сообщила, что еще один пострадавший был переведен из группы средней тяжести в удовлетворительное.

А.Митянина в среду сообщала, что один из пострадавших в ночь на среду скончался в Военно-медицинской академии.

Таким образом, общее число погибших во время теракта возросло до 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Пострадавшим в результате взрыва в петербургском метро признаны 102 человека. Среди госпитализированных после взрыва в метро Санкт-Петербурга украинский не было.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. Человек.

 

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