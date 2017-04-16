Двое пострадавших от взрыва в петербургском метро остаются в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Двое пострадавших при взрыве в петербургском метро остаются в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести, сообщила вице-губернатор города Анна Митянин в Twitter, передает УНН.
"По состоянию на 13.00 14 апреля в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших, средней тяжести - 4, удовлетворительно - 34, амбулаторно - 40", - написала она.
Она также сообщила, что еще один пострадавший был переведен из группы средней тяжести в удовлетворительное.
А.Митянина в среду сообщала, что один из пострадавших в ночь на среду скончался в Военно-медицинской академии.
Таким образом, общее число погибших во время теракта возросло до 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Пострадавшим в результате взрыва в петербургском метро признаны 102 человека. Среди госпитализированных после взрыва в метро Санкт-Петербурга украинский не было.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. Человек.