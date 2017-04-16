Двоє постраждалих від вибуху в петербурзькому метро залишаються у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Двоє постраждалих під час вибуху в петербурзькому метро залишаються у важкому стані, четверо — в стані середнього ступеня тяжкості, повідомила віце-губернатор міста Анна Мітянін у Twitter, передає УНН.
“Станом на 13.00 14 квітня в тяжкому стані перебувають двоє постраждалих, середньої тяжкості — 4, задовільно — 34, амбулаторно — 40,” — написала вона.
Вона також повідомила, що ще один потерпілий був переведений з групи середньої тяжкості в задовільну.
А.Мітяніна в середу повідомляла, що один з потерпілих в ніч на середу помер у Військово-медичній академії.
Таким чином, загальне число загиблих під час теракту зросла до 15, включаючи самого терориста-смертника Акбаржона Джалілова. Постраждалими внаслідок вибуху в петербурзькому метро визнані 102 людини. Серед госпіталізованих після вибуху в метро Санкт-Петербурга українців не було.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро “Технологічний інститут” і “Сінна площа” в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.