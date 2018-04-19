Двое моряков судна "Норд" уже в Москве, а остальные - в посольстве РФ

"Они сейчас в Москве", - сказал адвокат и добавил, что в Москву они попали сегодня.

В то же время остальные семь моряков, которые не смогли выехать в Российскую Федерацию, сейчас находятся в посольстве РФ.

"Они сейчас в посольстве России. Далее, скорее всего, это будет жалоба в ЕСПЧ. Если его примут, потому что там есть некоторые формальные сложности, то, я думаю, что у нас есть 99,9%, что мы выиграем в ЕСПЧ", - добавил он.

Как сообщал УНН, сегодня, 19 апреля, около 6:00 двое граждан Украины, членов экипажа судна "Норд" обманным путем выехали в Беларусь.

25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной.

Сейчас на судно "Норд" наложен арест. Капитану судна была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля капитан был выпущен из-под стражи под залог.

Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.